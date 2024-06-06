Легойда: традиционные ценности важно реализовывать, а не только говорить о них

Традиционные ценности важно передавать из поколения в поколение, на это обратил внимание на ПМЭФ председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В пример он привёл историю про студента: тот знал только одного Андрея Рублёва — теннисиста, но ничего не слышал об иконописце.

«Это замечательно, что он знает этого прекрасного спортсмена и гордится им, но он знает только одного Андрея Рублёва... Мы ему это не передали. Мы это не заложили, и это проблема. Это автоматически не происходит, этим надо заниматься», — сказал Легойда.

Как отметил представитель РПЦ, важно не просто произносить слова о традиционных ценностях, их нужно реализовывать.

«Надо не бояться об этом говорить, надо говорить о смыслах, потому что это важно», — сказал Легойда.

В сессии, посвящённой традиционным ценностям, на ПМЭФ также приняли участие представитель РПЦ Владимир Легойда, телеведущая Юлия Барановская и глава Гагаузии Евгения Гуцул. В качестве модератора выступила главред RT Маргарита Симоньян.