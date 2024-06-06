Кузнецова: правительствам других стран легче управлять людьми без детей

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что правительствам легче управлять людьми без детей, потому что они дальше своей жизни ничего не планируют.

«Всю эту историю [со сменой пола] подкрепляют, помимо идеологического фактора, безусловно экономические драйверы. Это те фармкомпании, которые продвигают различные таблетки», — отметила она.

Родительское сообщество для правительств, которые преследуют свои интересы, — «неудобные граждане», пошутила Кузнецова, напомнив, что сама она была в роддоме семь раз и видит, как меняется ситуация.

В сессии, посвящённой традиционным ценностям, на ПМЭФ также приняли участие представитель РПЦ Владимир Легойда, телеведущая Юлия Барановская и глава Гагаузии Евгения Гуцул. В качестве модератора выступила главред RT Маргарита Симоньян.