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Кузнецова: правительствам других стран легче управлять людьми без детей

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что правительствам легче управлять людьми без детей, потому что они дальше своей жизни ничего не планируют.
Кузнецова: правительствам других стран легче управлять людьми без детей
  • РИА Новости

«Всю эту историю [со сменой пола] подкрепляют, помимо идеологического фактора, безусловно экономические драйверы. Это те фармкомпании, которые продвигают различные таблетки», — отметила она.

Родительское сообщество для правительств, которые преследуют свои интересы, — «неудобные граждане»,  пошутила Кузнецова, напомнив, что сама она была в роддоме семь раз и видит, как меняется ситуация.

В сессии, посвящённой традиционным ценностям, на ПМЭФ также приняли участие представитель РПЦ Владимир Легойда, телеведущая Юлия Барановская и глава Гагаузии Евгения Гуцул. В качестве модератора выступила главред RT Маргарита Симоньян.

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