У подозреваемого в убийстве в Москве при обыске нашли автомат Калашникова

Следственный комитет во время обыска по месту регистрации подозреваемого в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы обнаружил магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.

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