У подозреваемого в убийстве в Москве при обыске нашли автомат Калашникова
Следственный комитет во время обыска по месту регистрации подозреваемого в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы обнаружил магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в Telegram ведомства.
Ранее было опубликовано видео погони вооружённого мужчины за 34-летним скейтером Константином Балишанским в Москве.
Также появились кадры из квартиры подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы.
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