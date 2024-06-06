Задержанный по подозрению в убийстве в Москве стрелял 15 раз в полицейских
- РИА Новости
«На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвёл не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции очередями из автоматического оружия», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в результате данной стрельбы пострадавших нет.
На розыск злоумышленника у правоохранительных органов ушло менее трёх часов.
По имеющимся данным, мужчина убил 34-летнего скейтера Константина Балишанского.
По информации МВД, преступление было заказным. Мотивы выясняются.