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Задержанный по подозрению в убийстве в Москве стрелял 15 раз в полицейских

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В МВД Москвы заявили, что во время задержания подозреваемого в убийстве на западе столицы злоумышленник не менее 15 раз стрелял в сторону сотрудников Госавтоинспекции.
Задержанный по подозрению в убийстве в Москве стрелял 15 раз в полицейских
  • РИА Новости

«На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвёл не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции очередями из автоматического оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате данной стрельбы пострадавших нет.

На розыск злоумышленника у правоохранительных органов ушло менее трёх часов.

По имеющимся данным, мужчина убил 34-летнего скейтера Константина Балишанского.

По информации МВД, преступление было заказным. Мотивы выясняются.

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