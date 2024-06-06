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В Подмосковье завели дело по факту гибели четырёх девочек-подростков в ДТП

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В Московской области завели уголовное дело по факту гибели четырёх девочек-подростков в результате ДТП. Авария произошла вечером в среду, 5 июня.
В Подмосковье завели дело по факту гибели четырёх девочек-подростков в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

На автодороге у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка водитель автомобиля Kia, не имевший права управления транспортным средством, съехал в кювет и наехал на дерево.

Четыре пассажирки погибли на месте, пятая госпитализирована, передаёт Life.ru. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в ДТП на трассе в ХМАО.

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