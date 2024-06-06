В Подмосковье завели дело по факту гибели четырёх девочек-подростков в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
На автодороге у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка водитель автомобиля Kia, не имевший права управления транспортным средством, съехал в кювет и наехал на дерево.
Четыре пассажирки погибли на месте, пятая госпитализирована, передаёт Life.ru. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в ДТП на трассе в ХМАО.