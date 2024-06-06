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RT опубликовал видео с места задержания вооружённого мужчины в Москве

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RT опубликовал кадры обстановки на месте задержания вооружённого мужчины в Москве. Он оказал сопротивление и был ранен.
RT опубликовал видео с места задержания вооружённого мужчины в Москве
  • RT

Подозреваемый — 1988 года рождения, сообщили в столичной прокуратуре. Он выстрелил в сотрудников ГАИ не менее 15 раз, заявили в МВД.

Изначально появлялась информация о ликвидации мужчины. Позднее в СК уточнили, что подозреваемый в убийстве на западе Москвы лишь получил ранения при задержании.

По имеющимся данным, мужчина убил 34-летнего скейтера Константина Балишанского.

По информации МВД, преступление было заказным. Мотивы выясняются.

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