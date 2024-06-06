Зампред Счётной палаты Изотова рассказала о создании в новых регионах контрольно-счётных органов

Зампред Счётной палаты Галина Изотова рассказала о создании в новых российских регионах контрольно-счётных органов.

«Здесь (в новых российских регионах. — RT) мы просто вновь создали контрольно-счётные органы. Они уже начали работу. Мы сделали законы вместе с ними, помогли им сделать. Парламенты их приняли. С кадрами сейчас определились», — сказала она.

Об этом Изотова рассказала в ходе сессии ПМЭФ «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления», её модерирует главред RT Маргарита Симоньян.

RT ведёт прямую трансляцию.