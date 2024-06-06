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Зампред СП Изотова: задача аудита — удостовериться в законности решений

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Зампред Счётной палаты Галина Изотова рассказала, что вся работа ведомства направлена на показ реальной социально-экономической ситуации в стране.
Зампред СП Изотова: задача аудита — удостовериться в законности решений
  • РИА Новости

«Задача аудита сегодня — это удостовериться в законности, безошибочности принятых решений», — отметила она.

Все итоги работы, по её словам, докладываются президенту и парламенту, а в случае ошибок вовремя предпринимаются шаги по их исправлению.

«Мы действительно очень нацелены на то, чтобы через рекомендации, через другие инструменты мы могли всё более плотно взаимодействовать с нашими объектами проверки, тем самым получая наибольшую эффективность для принятия управленческих решений в дальнейшем президентом и парламентом», — добавила Изотова.

Об этом она сказала в ходе сессии ПМЭФ «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления», её модерирует главред RT Маргарита Симоньян.

RT ведёт прямую трансляцию.

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