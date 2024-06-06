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Глава Новокаховского округа заявил, что дамба Каховской ГЭС будет восстановлена

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Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена.

Об этом РИА Новости сообщил глава Новокаховского округа Виталий Гура.

По словам чиновника, дамбу необходимо восстановить, потому что от этого зависит орошение всего юга Херсонской области. Сейчас данную проблему решить сложно из-за продолжающихся боевых действий.

«Я думаю, в течение двух лет это реально сделать», — сказал Гура о восстановлении дамбы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вина Киева в разрушении Каховской ГЭС доказана.

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