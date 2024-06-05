Суд приговорил мужчину к 23 годам колонии по делу о взрыве гранаты в казарме
Военный суд приговорил к 23 годам колонии мужчину, который в нетрезвом состоянии бросил гранату в казарму, где находились сослуживцы. Инцидент произошёл в январе 2023 года, тогда погибли семь человек.
- РИА Новости
«Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказали РИА Новости во Втором западном окружном военном суде.
Лобовиков лишён звания «младший сержант».
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