Суд приговорил мужчину к 23 годам колонии по делу о взрыве гранаты в казарме

Военный суд приговорил к 23 годам колонии мужчину, который в нетрезвом состоянии бросил гранату в казарму, где находились сослуживцы. Инцидент произошёл в январе 2023 года, тогда погибли семь человек.

РИА Новости

«Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказали РИА Новости во Втором западном окружном военном суде. Лобовиков лишён звания «младший сержант».