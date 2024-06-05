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Ленобласть подписала соглашение на ПМЭФ об инвестициях в 550 млн рублей

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Ленинградская область подписала соглашение на ПМЭФ об инвестициях в размере 550 млн рублей на расширение производственного комплекса завода быстровозводимых модульных конструкций в Колтушах.
Ленобласть подписала соглашение на ПМЭФ об инвестициях в 550 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Соглашение об инвестициях в размере 550 млн рублей в рамках ПМЭФ подписали Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Завод Стройпанель» Андрей Артёменко», — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В планах расширить производственный корпус завода на 9 тыс. кв. м до конца текущего года. Это позволит увеличить объём выпускаемой продукции на 140 тыс. кв. м в год.

Ранее директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал, что в этом году ожидается участие предпринимателей более чем из 139 стран.

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