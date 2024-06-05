Ленобласть подписала соглашение на ПМЭФ об инвестициях в 550 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Соглашение об инвестициях в размере 550 млн рублей в рамках ПМЭФ подписали Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Завод Стройпанель» Андрей Артёменко», — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
В планах расширить производственный корпус завода на 9 тыс. кв. м до конца текущего года. Это позволит увеличить объём выпускаемой продукции на 140 тыс. кв. м в год.
Ранее директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал, что в этом году ожидается участие предпринимателей более чем из 139 стран.