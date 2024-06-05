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Космонавт Крикалёв рассказал подробности о реабилитации космонавтов

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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», герой Советского Союза и России, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв рассказал об особенностях реабилитации космонавтов после полёта.
Космонавт Крикалёв рассказал подробности о реабилитации космонавтов
  • РИА Новости

«Штатная реабилитация для возврата к нормальным условиям идёт порядка полутора — двух месяцев. Отдельные последствия чувствуются ещё дольше», — заявил космонавт в беседе с НСН.

По словам Крикалёва, в новый полёт космонавт сможет отправиться не менее чем через три года. Только подготовка к окончательной тренировке в составе экспедиции занимает порядка полутора лет.

Абсолютный мировой рекорд по суммарной продолжительности полётов пока принадлежит космонавту Геннадию Падалке. Он провёл на орбите 710 дней в течение пяти экспедиций.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному нахождению на орбите.

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