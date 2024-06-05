Космонавт Крикалёв рассказал подробности о реабилитации космонавтов
- РИА Новости
«Штатная реабилитация для возврата к нормальным условиям идёт порядка полутора — двух месяцев. Отдельные последствия чувствуются ещё дольше», — заявил космонавт в беседе с НСН.
По словам Крикалёва, в новый полёт космонавт сможет отправиться не менее чем через три года. Только подготовка к окончательной тренировке в составе экспедиции занимает порядка полутора лет.
Абсолютный мировой рекорд по суммарной продолжительности полётов пока принадлежит космонавту Геннадию Падалке. Он провёл на орбите 710 дней в течение пяти экспедиций.
Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному нахождению на орбите.