Слуцкий запустил партийную программу по охране окружающей среды

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт формированию комплексной программы по охране окружающей среды в России в рамках экологической платформы партии. Кроме того, он заявил о разработке двух федеральных законов — «О чистом воздухе» и «О чистой воде», которые призваны гарантировать россиянам контроль экологической обстановки в каждом регионе.

«В апреле 2024 года я заявил о создании в ЛДПР экологического крыла — платформы, которая объединит организации и активных граждан, выступающих за сохранение окружающей среды. Если у вас есть что сказать по поводу экологических проблем региона, города, посёлка, если вы готовы действовать, если вы хотите быть частью экологически ответственного общества — мы ваш политический представитель», — сказал в беседе с RT Слуцкий.

Отмечается, что в рамках платформы будут обсуждаться инициативы, законопроекты, которые партия будет вносить в парламент, проводиться мероприятия по очистке окружающей среды и акции по просвещению об экологичном образе жизни.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране окружающей среды Евгений Марков, со своей стороны, рассказал о подготовке федеральной программы ЛДПР по сохранению лесов, а также предложил заниматься комплексным озеленением дворов в строящихся жилых комплексах.

Также в настоящее время готовится к внесению в Госдуму законопроект о стимулировании раздельного сбора отходов. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ульяновской области, член ЛДПР Виктор Бут.