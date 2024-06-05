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Каждый второй россиянин пользуется несколькими банковскими картами

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Согласно новому исследованию, каждый второй россиянин пользуется сразу несколькими банковскими картами.
Каждый второй россиянин пользуется несколькими банковскими картами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на банки ВТБ и «Открытие».

По данным исследования, одна карта оформлена у 17% опрошенных, две-три карты — у 58%, а четыре и более — у 24%.

Более 80% опрошенных платят одной или двумя картами, 12% совершают операции по трём картам и 4% тратят деньги с четырёх карт соответственно.

Картами одного банка пользуются 27% респондентов, двух банков — 33%, трёх банков — 22%, более четырёх — 16%.

Ранее Госдума ввела лимит в 100 тыс. рублей на банковские переводы без открытия счёта.

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