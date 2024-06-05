Телеканал RT стал участником проекта «Давай ДруЖИТЬ!», помогающего исполнять детские мечты.

Галина, воспитанница столичного центра для детей-сирот, которая хочет стать журналистом, загадала желание — пройти стажировку на RT.

Вместе с заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой она посетила редакцию телеканала.

«Когда шла съёмка и в это же время сразу шла 3D-графика — это прямо вау!» — сказала Галина, увидев работу студии.

По её словам, стажировка на RT — это хороший шанс попробовать себя в разных профессиях, чтобы понять, что именно ей подойдёт.

Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» приглашает к участию новых партнёров. Вместе мы можем помочь детям и молодёжи — тем, кто оказался в трудной ситуации, — исполнять их мечты.

Присоединиться к программе можно, заполнив специальную форму на сайте dobrayamoskva.ru.