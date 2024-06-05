Делегация страны — гостя ПМЭФ Омана прибыла в Петербург
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Омана в России.
Отмечается, что в делегацию также вошли председатель торгово-промышленной палаты Омана Фейсал Абдалла Саид Аль Равас и генсек Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави.
Ранее делегация из Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.