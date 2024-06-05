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Делегация страны — гостя ПМЭФ Омана прибыла в Петербург

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Делегация Омана, ставшего страной — гостем ПМЭФ в 2024 году, прибыла в Санкт-Петербург, её возглавил министр торговли, промышленности и привлечения инвестиций Каис бен Мухаммед аль-Юсуф.
Делегация страны — гостя ПМЭФ Омана прибыла в Петербург
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Омана в России.

Отмечается, что в делегацию также вошли председатель торгово-промышленной палаты Омана Фейсал Абдалла Саид Аль Равас и генсек Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави.

Ранее делегация из Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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