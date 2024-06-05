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Обнаружено тело одного из утонувших в Великом Новгороде индийских студентов

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Найдено тело одного из утонувших индийских студентов в Великом Новгороде.
Обнаружено тело одного из утонувших в Великом Новгороде индийских студентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК России по Новгородской области в своём Telegram-канале.

«В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, спасателями обнаружен один погибший, следователи СК проводят осмотр места происшествия», — говорится в сообщении.

Сообщение о том, что в реке утонули несколько человек, поступило 4 июня.

По предварительным данным, отдыхающие на городском пляже заметили группу молодых людей, плывущих в сторону пешеходного моста, «которые спустя непродолжительное время погрузились под воду».

Ранее также сообщалось, что воспитанник детского центра утонул в море в Калининградской области.

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