Следствие потребовало заочного ареста журналиста Колезева по делу о фейках
Следствие просит суд заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии.
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.
В ноябре 2022 года против Колезева было возбуждено дело.
* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 18.11.2022.
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