Следствие потребовало заочного ареста журналиста Колезева по делу о фейках

Следствие просит суд заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

В ноябре 2022 года против Колезева было возбуждено дело.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 18.11.2022.