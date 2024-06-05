В Японском море прошло учение с вертолётами Ка-27ПС морской авиации ТОФ

Экипажи вертолётов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота провели учение в сложных гидрометеорологических условиях в заливе Петра Великого Японского моря.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ТОФ.

Как сказано в материале, корветы «Резкий» и «Совершенный» отработали экстренное приготовление к бою и походу в пункте базирования и вышли из Владивостока в назначенный район для обеспечения работы вертолётчиков.

Экипажи вертолётов Ка-27ПС выполнили взлёты с корветов в условиях тумана и низкой облачности.

10 марта ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота во время учений в Аравийском море отразил нападение истребительной авиации условного противника.