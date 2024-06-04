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СК: мужчину убили ударом ножа в сердце в парке на востоке Москвы

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Мужчина убит ударом ножа в сердце в парке на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном СК.
СК: мужчину убили ударом ножа в сердце в парке на востоке Москвы
  • © Следком

«На территории парка, расположенного вблизи улицы 3-й Музейной в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении.

В момент происшествия рядом с убитым находились две его десятилетние внучки, они не пострадали, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве.

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