СК: мужчину убили ударом ножа в сердце в парке на востоке Москвы

Мужчина убит ударом ножа в сердце в парке на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном СК.

«На территории парка, расположенного вблизи улицы 3-й Музейной в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении.

В момент происшествия рядом с убитым находились две его десятилетние внучки, они не пострадали, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве.