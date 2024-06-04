В Курганской области задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал управления.
По имеющейся информации, преступление было совершено 12 января 2005 года. На одной из улиц города Шумиха был обнаружен тяжело раненный мужчина, который скончался, не приходя в сознание.
«Благодаря грамотной работе следственно-оперативной группы, лицо, причастное к смерти потерпевшего, установлено и задержано в конце мая текущего года. Им оказался неоднократно судимый за совершение преступлений житель города Шумиха», — рассказали в СК.
Подозреваемого задержали совместно с оперативными сотрудниками районного отдела полиции в Челябинске.
Ранее в СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что житель Норильска убил свою сожительницу, ранил 12-летнего сына женщины, а также незнакомых мужчину и женщину.