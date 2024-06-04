В Тюменской области подросток на скутере сбил ребёнка

Подросток на скутере сбил четырёхлетнего ребёнка в селе Сосновка Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Центральной, когда четырёхлетний мальчик попытался перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода. Отмечается, что рядом с ребёнком находилась его бабушка.

«16-летний подросток, сбивший ребёнка, управлял скутером, не имея водительского удостоверения», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что подросток также получил травмы.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в ДТП на трассе в ХМАО.