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В Тюменской области подросток на скутере сбил ребёнка

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Подросток на скутере сбил четырёхлетнего ребёнка в селе Сосновка Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Центральной, когда четырёхлетний мальчик попытался перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода. Отмечается, что рядом с ребёнком находилась его бабушка.

«16-летний подросток, сбивший ребёнка, управлял скутером, не имея водительского удостоверения», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что подросток также получил травмы.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в ДТП на трассе в ХМАО.

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