Малый бизнес Ямала обеспечивает более 50% госзакупок в регионе
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Сейчас более половины закупок государственных и муниципальных заказчиков обеспечивают поставщики, которые относятся к категории малого бизнеса. Однако при этом отмечаем, что уровень конкуренции в сфере мог бы быть выше», — сказал глава ведомства Евгений Жирнель.
Он также отметил, что курс на расширение участников закупочной деятельности позволит заказчикам увеличить выбор товаров и услуг, а предпринимателям — предлагать их.
Ранее сообщалось, что в Татарстане семь инвестпроектов получили одобрение правительства.