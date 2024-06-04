Малый бизнес Ямала обеспечивает более 50% госзакупок в регионе

В департаменте госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что малые предприятия региона обеспечивают больше 50% муниципальных заказов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сейчас более половины закупок государственных и муниципальных заказчиков обеспечивают поставщики, которые относятся к категории малого бизнеса. Однако при этом отмечаем, что уровень конкуренции в сфере мог бы быть выше», — сказал глава ведомства Евгений Жирнель.

Он также отметил, что курс на расширение участников закупочной деятельности позволит заказчикам увеличить выбор товаров и услуг, а предпринимателям — предлагать их.

Ранее сообщалось, что в Татарстане семь инвестпроектов получили одобрение правительства.