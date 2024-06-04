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Минобороны поддержало инициативу запретить продажу государственных наград

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Минобороны РФ поддержало инициативу запретить продажу государственных наград времён СССР, РСФСР и Российской Федерации. Копия ответа ведомства есть в распоряжении RT.
Минобороны поддержало инициативу запретить продажу государственных наград
  • globallookpress.com

Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

В случае принятия закона награды можно будет только передавать по наследству, а при отказе от прав — отдавать в Музейный фонд России.

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