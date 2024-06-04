Минобороны поддержало инициативу запретить продажу государственных наград

Минобороны РФ поддержало инициативу запретить продажу государственных наград времён СССР, РСФСР и Российской Федерации. Копия ответа ведомства есть в распоряжении RT.

Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

В случае принятия закона награды можно будет только передавать по наследству, а при отказе от прав — отдавать в Музейный фонд России.