В Москве две женщины написали «ГУР» на памятнике Жукову, следствие просит ареста

В Москве следствие просит арестовать двух женщин, которые нарисовали на памятнике маршалу Георгию Жукову аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины).

«В суд поступили ходатайства о заключении под стражу Николаевой Веры и Лысенковой Анастасии по делу о повреждении воинских мемориалов», — сказали ТАСС в суде.

В материалах дела говорится, что они пришли к памятнику на Манежной площади в центре столицы с баллончиком краски и нанесли надпись, пишет агентство.

9 мая сообщалось, что в Хельсинки памятник советским военным облили красной краской.