В Москве две женщины написали «ГУР» на памятнике Жукову, следствие просит ареста
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«В суд поступили ходатайства о заключении под стражу Николаевой Веры и Лысенковой Анастасии по делу о повреждении воинских мемориалов», — сказали ТАСС в суде.
В материалах дела говорится, что они пришли к памятнику на Манежной площади в центре столицы с баллончиком краски и нанесли надпись, пишет агентство.
9 мая сообщалось, что в Хельсинки памятник советским военным облили красной краской.