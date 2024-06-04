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МИД призвал граждан учитывать буквы Е и Ё в загранпаспортах

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МИД России рекомендует гражданам внимательно проверять корректность указания имени в загранпаспорте, особенно это касается имён, содержащих буквы Е и Ё.
МИД призвал граждан учитывать буквы Е и Ё в загранпаспортах
  • РИА Новости

Как отметили в министерстве, в СМИ периодически появляются публикации о случаях признания недействительными загранпаспортов из-за неверного написания в них имён граждан.

Проблема вызвана тем, что, с учётом свойственной русскому языку факультативности использования буквы Ё, при оформлении паспортов, других личных документов, а также при совершении иных юридически значимых действий не было соблюдено единообразие написание имени заявителя, отмечает МИД.

Буква Ё при этом пишется, в частности, в тех случаях, когда нужно предупредить неверное чтение и понимание слова или указать произношение малоизвестного слова.

«При оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя (под которым подразумевается фамилия, собственно имя, а также отчество при наличии) указывается в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность», — напоминает министерство.

Если гражданин обнаружил разночтения, то ему рекомендуется принять меры по их устранению, то есть обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имён собственных.

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