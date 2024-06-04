Суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского
Суд в Москве удовлетворил иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства Владимира Жириновского.
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда столицы.
От комментариев мужчина отказался.
В августе прошлого года стало известно, что внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР подал иск о признании отцовства.
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