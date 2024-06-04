Суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского

Суд в Москве удовлетворил иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства Владимира Жириновского.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда столицы.

От комментариев мужчина отказался.

В августе прошлого года стало известно, что внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР подал иск о признании отцовства.