Наталья Виртуозова представила проект Национального центра «Россия»

Гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова представила концепцию одноимённого Национального центра, который сохранит наследие выставки и расширит работу по всем направлениям с целью создания условий для гармоничного развития граждан.

Презентация прошла 4 июня. При подготовке проекта центра его авторы изучили лучшие практики создания общественных пространств и точек притяжения.

«Национальный центр «Россия» станет местом мечты, гордости, достижений, будущего, и каждый посетитель сможет внести свой вклад. Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений — мы создаём территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни. Безусловно, большое внимание мы уделим поддержке самых дерзких мечтаний детей и молодёжи — в первую очередь, с точки зрения самореализации», — сказала Виртуозова.

Также она поделилась тем, как изменилась выставка за семь месяцев работы.

«У нас на выставке сложилась атмосфера здоровой конкуренции. Все учатся друг у друга и стараются сделать как можно лучше. Это влияет на количество посетителей — у нас день за днём растёт поток гостей. И это всё благодаря атмосфере любви, гордости, восхищения, огромному вкладу каждого участника и посетителя», — отметила Виртуозова.

Участники сессии «Выставочная Россия. Создаём будущее» обсудили условия для развития конгрессно-выставочной деятельности. Так, замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что в данном виде деятельности задействованы не менее 59 отраслей.

«Выставки с каждым годом приносят всё больше в экономику региона. При этом очень важны коммуникации и контакты, которые возникают на них. Их следствием становится заключение новых контрактов», — подчеркнул он.

Выставка «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля, её посетили уже более 14 млн человек.