Лётчик Лынник рассказал о прыжке с парашютом с высоты более 10 тысяч метров

Уфимский лётчик-инструктор Александр Лынник рассказал о своём прыжке с парашютом на Северном полюсе с высоты более 10 тыс. м.

Подобного раньше никто не делал — известно лишь о прыжке с высоты 2,5 тыс. м. Лынник и его команда попали в Книгу рекордов России.

Лётчик рассказал RT, что температура за бортом была -55 °C, а с учётом ветра и скорости ощущалась примерно как -100 °C. Все прыгали в специально изготовленных костюмах с подогревом и кислородной системой, так как на такой высоте воздух у человека закончился бы примерно за десять секунд.

«Россия осваивает Арктику. Нужно было испытать отечественное оборудование, специально пошитый для прыжка костюм с подогревом, кислородную систему. Так что всё это было не ради прихоти», — объяснил он свой эксперимент.

Ранее сообщалось, что 11 солдат пострадали на учениях НАТО в Швеции, прыгая с парашютом.

В начале марта стало известно, что во время учений НАТО в Польше гусеничная машина переехала двух солдат.