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«Техноград» на ВДНХ запустил онлайн-курсы по развитию управленческих компетенций

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запустил новые бесплатные онлайн-курсы по развитию персональной и командной эффективности и управленческих компетенций.

Программы рассчитаны на широкую аудиторию, но будут особенно интересны владельцам бизнеса, управленцам и HR-специалистам, пишет сайт mos.ru.

Педагоги, психологи и тренеры расскажут, как повысить собственную деловую эффективность, какие личностные и профессиональные качества помогут преуспеть в роли руководителя, а также как сформировать команду из мотивированных и продуктивных сотрудников, а затем повысить их продуктивность.

Обучение пройдёт в июне.

Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Ранее НСН сообщала, что Московская техническая школа совместно с Московским политехом запустила курс по направлению «Беспилотный транспорт».

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