В Тверскую область поступит 1,5 млрд рублей на развитие туристических кластеров
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Область получит 1,45 млрд рублей. В частности, за счёт этих средств будет завершено строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоши.
Работа проводится в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».
Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.