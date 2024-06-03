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В Тверскую область поступит 1,5 млрд рублей на развитие туристических кластеров

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Дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей работу туристических кластеров, получит в 2024 году ряд регионов, в том числе Тверская область.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Область получит 1,45 млрд рублей. В частности, за счёт этих средств будет завершено строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоши.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.

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