На Кубани перед судом предстанут обвиняемые в вырубке деревьев на 214 млн рублей
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу управления.
По имеющейся информации, преступную группу из десяти человек организовал 39-летний житель Туапсинского района.
Подозреваемые с июля по октябрь 2022 года вели незаконную рубку леса.
Ущерб от деятельности оставил около 214 млн рублей.
Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены на рассмотрение в суд.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области восстановят около 10 тыс. га леса.