На Кубани перед судом предстанут обвиняемые в вырубке деревьев на 214 млн рублей

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали о завершении расследования уголовного дела о незаконной рубке леса на территории Пшишского лесничества на сумму 214 млн рублей.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу управления.

По имеющейся информации, преступную группу из десяти человек организовал 39-летний житель Туапсинского района.

Подозреваемые с июля по октябрь 2022 года вели незаконную рубку леса.

Ущерб от деятельности оставил около 214 млн рублей.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области восстановят около 10 тыс. га леса.