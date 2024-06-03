Глава Ингушетии Калиматов подтвердил, что против его брата завели уголовное дело

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил информацию о том, что против его брата завели уголовное дело.

«Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, и по её итогам будет вынесено решение суда», — написал он в своём Telegram.

По словам Калиматова, у него, как у родственника, данный факт вызывает сильное огорчение, но «закон есть закон» и он одинаков для всех.

«Хотел бы, чтобы все это понимали: в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа», — отметил он.

Глава региона добавил, что по делу его брата всё определят суд и следствие.

28 мая президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.