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В Гурьевске открылся Парк света

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В Гурьевске Калининградской области появилось новое общественное пространство — Парк света.

Проект реализовали благодаря победе муниципалитета в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В парке есть зона отдыха, кофейня, детская площадка. Территория украшена столбами-светильниками и подсветкой. Кроме того, в парке расположены три видовые зоны с малыми архитектурными формами и интерактивным освещением.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.

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