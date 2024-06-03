В Гурьевске открылся Парк света

В Гурьевске Калининградской области появилось новое общественное пространство — Парк света.

Проект реализовали благодаря победе муниципалитета в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В парке есть зона отдыха, кофейня, детская площадка. Территория украшена столбами-светильниками и подсветкой. Кроме того, в парке расположены три видовые зоны с малыми архитектурными формами и интерактивным освещением.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.