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Белоусов на совещании Совбеза России был в военной форме

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Министр обороны России Андрей Белоусов во время совещания российского Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным был одет в военную форму.
Белоусов на совещании Совбеза России был в военной форме
  • kremlin.ru

Это видно по кадрам встречи, распространённым пресс-службой Кремля.

Данные переговоры проходили в режиме видеосвязи.

Ранее Путин во время встречи с постоянными членами Совета безопасности России обсудил с ними информационную безопасность.

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