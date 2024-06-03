Белоусов на совещании Совбеза России был в военной форме

Министр обороны России Андрей Белоусов во время совещания российского Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным был одет в военную форму.

kremlin.ru

Это видно по кадрам встречи, распространённым пресс-службой Кремля. Данные переговоры проходили в режиме видеосвязи. Ранее Путин во время встречи с постоянными членами Совета безопасности России обсудил с ними информационную безопасность.