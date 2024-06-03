Белоусов на совещании Совбеза России был в военной форме
Министр обороны России Андрей Белоусов во время совещания российского Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным был одет в военную форму.
- kremlin.ru
Это видно по кадрам встречи, распространённым пресс-службой Кремля.
Данные переговоры проходили в режиме видеосвязи.
Ранее Путин во время встречи с постоянными членами Совета безопасности России обсудил с ними информационную безопасность.
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