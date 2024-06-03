Государство вышло из капитала производителя воды «Ессентуки»
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя АФК «Система» Сергея Копытова.
Уточняется, что АО «КМКР» продало свою 25%-ную долю ООО «Аква Инвестиции», в результате чего компания — приобретатель активов стала единственным владельцем «Холдинга Аква».
«Мы подтверждаем, что произошли изменения в структуре акционеров — «Аква Инвестиции» консолидировали «Аква Холдинг», выкупив 25% у КМКР», — сказал Копытов.
Подробности сделки не раскрываются.
В «Холдинге Аква» при этом добавили, что намерены продолжать сотрудничество с КМКР как со своим стратегическим партнёром.
23 мая сообщалось, что практически все активы группы «Макфа» уже перешли в собственность России.