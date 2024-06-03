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В СДЭК заявили о практически полном восстановлении работы своих сервисов

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В пресс-службе компании СДЭК заявили RT о практически полном восстановлении работы сервисов фирмы.
В СДЭК заявили о практически полном восстановлении работы своих сервисов
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin

«Движение отправлений возобновлено, большая часть задержанных посылок выдана, оставшиеся планируем выдать в ближайшее время... Также мы возобновили приём отправлений, в том числе при помощи курьеров», — отметили в компании.

Уточняется, что в настоящий момент ещё остаются некоторые ограничения, над устранением которых компания активно работает: приём ведётся только по стандартным тарифам, специальные условия временно не применяются.

«Наш сайт, личные кабинеты физических и юридических лиц, мобильное приложение также работоспособны», — добавили в СДЭК.

Вместе с этим подчёркивается, что пока у оператора ещё много задач, которые необходимо выполнить, чтобы вернуться к прежним скорости, объёмам и удобству.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не получал уведомлений от СДЭК об утечке персональных данных.

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