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Рослесхоз: пик летнего пожароопасного сезона придётся на вторую половину июля

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Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что, согласно предварительным прогнозам, пик летнего сезона лесных пожаров традиционно придётся на вторую половину июля.

Весенний пик пришёлся на майские праздники — с 1 по 12—15 мая, уточнил он в интервью газете «Известия».

«Примерно с 15 по 30 июля наступает самый напряжённый период, когда вся страна уже прогрелась. Обычно именно в эти даты фиксируют и самое большое количество пожаров, и самые большие площади, пройденные огнём», — отметил Советников.

Особую опасность прогнозируют на территориях 20 регионов, в частности Курганской и Свердловской областей, Якутии. Также в зоне риска Красноярск и Иркутск.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области на 123,5 га.

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