Рослесхоз: пик летнего пожароопасного сезона придётся на вторую половину июля

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что, согласно предварительным прогнозам, пик летнего сезона лесных пожаров традиционно придётся на вторую половину июля.

Весенний пик пришёлся на майские праздники — с 1 по 12—15 мая, уточнил он в интервью газете «Известия».

«Примерно с 15 по 30 июля наступает самый напряжённый период, когда вся страна уже прогрелась. Обычно именно в эти даты фиксируют и самое большое количество пожаров, и самые большие площади, пройденные огнём», — отметил Советников.

Особую опасность прогнозируют на территориях 20 регионов, в частности Курганской и Свердловской областей, Якутии. Также в зоне риска Красноярск и Иркутск.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области на 123,5 га.