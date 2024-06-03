Глава Рослесхоза Советников прокомментировал ситуацию с лесными пожарами
«Это в полтора раза меньше, чем средняя многолетняя норма», — отметил он в интервью газете «Известия».
По его словам, сложная ситуация сложилась в Забайкалье и Бурятии, где пожары охватили десятки тысяч гектаров.
На всех пожарах работают люди, техника, воздушные суда, уточнил Советников и отметил, что ситуация там контролируемая.
Летом Рослесхоз прогнозирует высокую степень пожарной опасности на территории 20 российских регионов.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области на 123,5 га.