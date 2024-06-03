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Глава Рослесхоза Советников прокомментировал ситуацию с лесными пожарами

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Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что в текущем году площадь лесных пожаров на территории России ниже средних значений за много лет. На данный момент этот показатель немного превышает 650 тыс. га.

«Это в полтора раза меньше, чем средняя многолетняя норма», — отметил он в интервью газете «Известия».

По его словам, сложная ситуация сложилась в Забайкалье и Бурятии, где пожары охватили десятки тысяч гектаров.

На всех пожарах работают люди, техника, воздушные суда, уточнил Советников и отметил, что ситуация там контролируемая.

Летом Рослесхоз прогнозирует высокую степень пожарной опасности на территории 20 российских регионов.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области на 123,5 га.

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