В Семёнове 14—15 июня пройдёт третий съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На съезде будут обсуждаться вопросы развития нижегородских и белорусских малых поселений.

В этом году на съезде будут отрабатываться четыре направления: «Деятельность органов местного управления и самоуправления», «Туризм и народные художественные промыслы», «Молодёжный парламентаризм и патриотическое воспитание» и «Агропромышленный комплекс».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что торговля России и Белоруссии более чем на 90% ведётся в национальных валютах.