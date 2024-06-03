В Семёнове пройдёт съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
На съезде будут обсуждаться вопросы развития нижегородских и белорусских малых поселений.
В этом году на съезде будут отрабатываться четыре направления: «Деятельность органов местного управления и самоуправления», «Туризм и народные художественные промыслы», «Молодёжный парламентаризм и патриотическое воспитание» и «Агропромышленный комплекс».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что торговля России и Белоруссии более чем на 90% ведётся в национальных валютах.