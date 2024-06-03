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В Семёнове пройдёт съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей

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В Семёнове 14—15 июня пройдёт третий съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На съезде будут обсуждаться вопросы развития нижегородских и белорусских малых поселений.

В этом году на съезде будут отрабатываться четыре направления: «Деятельность органов местного управления и самоуправления», «Туризм и народные художественные промыслы», «Молодёжный парламентаризм и патриотическое воспитание» и «Агропромышленный комплекс».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что торговля России и Белоруссии более чем на 90% ведётся в национальных валютах.

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