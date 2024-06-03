Собянин: стеклянные атриумы украсят новый корпус РДКБ святого Владимира

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строящийся корпус детской городской клинической больницы святого Владимира в столице украсят три больших стеклянных атриума.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, атриумы в центральной части больничного корпуса протянутся от первого этажа до крыши и станут «главным украшением здания, дадут ощущение простора». Общая площадь остекления сравнима с площадью двух хоккейных площадок, отметил мэр.

Также Собянин рассказал, что пространство со второго по шестой этаж займут витражи, открывающие доступ солнечному свету.

Новый корпус больницы откроют в 2025 году, в настоящее время он готов наполовину, добавил мэр.

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