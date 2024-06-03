В Москве капитально отремонтируют дом в стиле неоклассицизма в Хамовниках

В Москве стартовал капитальный ремонт дома в Хамовниках, построенного в 1957 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма.

Здание располагается по адресу: Комсомольский проспект, 45, пишет сайт mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

Дом имеет переменную этажность (11—12 этажей). Межоконные пространства верхнего этажа украшены барельефами, а завершает здание венчающий карниз с модульонами.

Специалисты восстановят фасад, крышу, подъезды, подвалы и произведут замену инженерных систем.

Отмечается, что в этом доме проживает известный российский и советский композитор Александра Пахмутова.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.