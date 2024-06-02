Бастрыкин поручил доложить о расследовании возгорания на НПЗ в Коми

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств происшествия на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми.

Об этом говорится в Telegram СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что специалистами уже проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий.

«Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Коми Исаеву А.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в сообщении.

Ранее в Ростехнадзоре заявили, что два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми.

К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано сотрудниками МЧС.