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В ЦППК заявили о готовности инфраструктуры и поездов к летнему сезону

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В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) заявили о готовности инфраструктуры и поездов к летнему сезону.
В ЦППК заявили о готовности инфраструктуры и поездов к летнему сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

Специалисты осмотрели более 300 собственных составов и подготовили 34 арендованных поезда. Также проверены системы видеонаблюдения и связи пассажиров с локомотивной бригадой, системы торможения и управления.

«Весенний традиционный осмотр позади. В нём принимали участие тысячи человек, которые провели и подготовили к лету сотни поездов и тысячи объектов инфраструктуры. Необходимо максимально подготовиться к сезонному переходу, чтобы пассажиры совершали комфортные поездки в любую погоду», — заявил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.

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