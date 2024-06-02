На территории бывшей промзоны «Огородный проезд» построят современный квартал

Участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«По проекту на северо-востоке столицы появится современный жилой квартал, где построят свыше 508 тыс. кв. м различной недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты. В результате в Бутырском районе создадут рабочие места более чем для 1,6 тыс. горожан», — сказал Ефимов.

По его словам, в развитие площадки инвестируют более 142 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что на севере Москвы построят новые объекты в рамках программы КРТ.