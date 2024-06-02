Пожар произошёл на НПЗ в Коми, пострадали три человека
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что возгорание произошло в резервуарном парке предприятия. Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации пожара.
«По уточнённым данным, было установлено, что при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего пострадали три сотрудника», — указали в чрезвычайном ведомстве.
Ранее стало известно о локализации на 123,5 га лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области.