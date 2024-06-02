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Пожар произошёл на НПЗ в Коми, пострадали три человека

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Пожар произошёл 2 июня на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухте Республики Коми. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, в результате этого пострадали три человека.
Пожар произошёл на НПЗ в Коми, пострадали три человека
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что возгорание произошло в резервуарном парке предприятия. Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации пожара.

«По уточнённым данным, было установлено, что при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего пострадали три сотрудника», — указали в чрезвычайном ведомстве.

Ранее стало известно о локализации на 123,5 га лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области.

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