Минюст России включил в реестр иноагентов Екатерину Дунцову

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов Екатерину Дунцову*.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Также подчёркивается, что Дунцова сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной в России, являлась участником проекта, одним из организаторов которого выступает иноагент.

Вместе с этим она принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.05.2024.