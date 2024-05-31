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Минюст России включил в реестр иноагентов Екатерину Дунцову

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Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов Екатерину Дунцову*.
Минюст России включил в реестр иноагентов Екатерину Дунцову
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Также подчёркивается, что Дунцова сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной в России, являлась участником проекта, одним из организаторов которого выступает иноагент.

Вместе с этим она принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.05.2024.

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