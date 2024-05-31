В Москве ликвидировали открытое горение в реконструируемом здании
В пресс-службе столичного главка МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в реконструируемом здании.
- РИА Новости
«В 19:02 мск открытое горение было ликвидировано», — цитирует заявление РИА Новости.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в производственно-складском здании на востоке Москвы.
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