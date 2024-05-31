RT в Telegram
Подпишись

В Москве ликвидировали открытое горение в реконструируемом здании

Короткая ссылка
В пресс-службе столичного главка МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в реконструируемом здании.
В Москве ликвидировали открытое горение в реконструируемом здании
  • РИА Новости

«В 19:02 мск открытое горение было ликвидировано», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в производственно-складском здании на востоке Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить