В МГПУ высказались за регламентирование использования ИИ при написании дипломов

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ), бывший заместитель министра образования России Игорь Реморенко высказался за регламентирование использования искусственного интеллекта при написании дипломов.

«Не надо закрывать на это глаза, надо каким-то образом регламентировать использование искусственного интеллекта, потому что всё равно все этим пользуются. Искусственный интеллект лишь подсказывает, что где можно найти, но это не является основанием выверенности утверждения», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, основание выверенности — это уже проведённые исследования, поэтому всё равно потребуется подтверждение в виде ссылок.

Как отметил Реморенко, самое главное — уметь защитить свой текст.

«Если утверждения подкреплены ссылками на имеющиеся исследования, на ранее сделанные публикации, если умеет студент отвечать на критические вопросы, то почему нет», — добавил он.

Ранее эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор каталога нейросетей Fabula AI Родион Кадыров в беседе с НСН рассказал о профессиях, которые в будущем сможет заменить искусственный интеллект.