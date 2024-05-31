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В МГПУ высказались за регламентирование использования ИИ при написании дипломов

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Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ), бывший заместитель министра образования России Игорь Реморенко высказался за регламентирование использования искусственного интеллекта при написании дипломов.

«Не надо закрывать на это глаза, надо каким-то образом регламентировать использование искусственного интеллекта, потому что всё равно все этим пользуются. Искусственный интеллект лишь подсказывает, что где можно найти, но это не является основанием выверенности утверждения», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, основание выверенности — это уже проведённые исследования, поэтому всё равно потребуется подтверждение в виде ссылок.

Как отметил Реморенко, самое главное — уметь защитить свой текст.

«Если утверждения подкреплены ссылками на имеющиеся исследования, на ранее сделанные публикации, если умеет студент отвечать на критические вопросы, то почему нет», — добавил он.

Ранее эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор каталога нейросетей Fabula AI Родион Кадыров в беседе с НСН рассказал о профессиях, которые в будущем сможет заменить искусственный интеллект.

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