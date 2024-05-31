Аналитики назвали популярные у россиян авиа- и ж/д маршруты в первый день лета
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.
Среди авиамаршрутов самыми популярными стали Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Калининград. Также в пятёрке популярных направлений Москва — Махачкала и Москва — Новосибирск.
На поездах в первый день лета россияне отправятся в Москву, Петербург, а также Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону.
Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.