Аналитики назвали популярные у россиян авиа- и ж/д маршруты в первый день лета

Эксперты проанализировали покупки авиа- и ж/д билетов на 1 июня 2024 года и выяснили, что в этот день больше всего россиян отправятся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

Среди авиамаршрутов самыми популярными стали Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Калининград. Также в пятёрке популярных направлений Москва — Махачкала и Москва — Новосибирск.

На поездах в первый день лета россияне отправятся в Москву, Петербург, а также Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.